Uomini e Donne | ex tronista denuncia uno scandalo | “Mi hanno derubata!”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nelle ultime ore una nota exdiha svelato sulle sue storie di Instagram di essere stata derubata, sfogandosi con i suoi followers il volto noto del programma di Maria De Filippi ha raccontato cosa le è accaduto mentre soggiornava in un hotel a Mauritius con il suo futuro marito: si tratta di Teresa Langella, ex protagonista del Trono Classico nella stagione 2018/2019 della trasmissione di Canale 5, che a breve convolerà a nozze con la sua scelta, Andrea Dal Corso., Teresa Langella si sfoga sui social: “Non c’è più umanità” Sul suo profilo Instagram, poche ore fa Teresa Langella si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo aver realizzato che le erano stati rubati tutti i soldi dal portafoglio. L’exdie ...

Una preziosa opportunità che sappiamo essere goccia nel mare per rispondere al bisogno di una vita dignitosa da parte di milioni die bambini, in tante, troppe parti del mondo. Abbiamo ..."Ci sentiamo in profonda comunione con papa Francesco e con tutta la Chiesa e glie ledi buona volontà " ha proseguito fra Giulio " nell'accogliere come nostra ospite la prof.ssa ...... - la condizione di senza dimora riguarda principalmente(66% degliincontrati ha questa condizione e 89% delle persone incontrare in questa condizione 45e 383) ...

Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa: “Faccio fatica a uscire per strada a causa… Il Fatto Quotidiano

Dalla dissezione di 45 cadaveri gli scienziati hanno determinato che le donne hanno un intestino tenue “consistentemente e ...Roma, 26 apr. (Labitalia) - Si celebra oggi, 26 aprile, il World Intellectual Property day 2023, una giornata promossa dall'Organizzazione mondiale ...