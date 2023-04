Unghie brillanti e glamour | un tocco di shine nella nail art anche in primavera | ecco le idee imperdibili

I 5 colori di smalto che invecchiano Moltissime donne hanno l'abitudine di dipingere le. ... tra l'altro, sono di gran moda e sono molto belli, si può puntare sui loro toni piùe ...Per ottenerecome quelle della founder di Florence by Mills, infatti, è fondamentale utilizzare una base chiara e luminosa , su cui applicare una polvere con effetto specchio e ...Questo prodotto è in grado di decorare lerendendole ancora più belle e valorizza moltissimo ... il segreto è il limone, ecco come usarlo davvero per tutto Pavimentie puliti, il ...

Tendenze unghie primavera 2023: brillano i colori decisi e gli effetti 3D AMICA - La rivista moda donna

Lo sbocciare dei fiori e il cielo sempre più azzurro impongono colore, giocosità e vitalità, anche sulla manicure. Proprio per questo le unghie della primavera 2023 portano in punta di dita nuovi punt ...Le Coquette Nails occupano un posto d’onore tra le tendenze beauty del momento! Non si può negare, infatti, di come la tendenza delle unghie da "civettuola" stia letteralmente facendo impazzire social ...