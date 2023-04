Under 17 in finale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) TagsDinamo AcademyL'17 d'Eccellenza di coach Andrea Carosi conquista laplayoff per il titolo, battendo 2 - 0 Genneruxi al termine di una sfida molto serrata. Dominata gara 1 al ...

TagsDinamo AcademyL'17 d'Eccellenza di coach Andrea Carosi conquista laplayoff per il titolo, battendo 2 - 0 Genneruxi al termine di una sfida molto serrata. Dominata gara 1 al PalaSerradimigni con il ...... sede della fasedell'edizione 2023 del Trofeo dei Territori delle Marche che ha visto le ... La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Marche e dedicata alle selezioni15 ...In questo senso, due giovanissimi12 del Tennis Club Faenza si stanno mettendo in luce con ... L'altra è Emma Lanzoni, che nel torneo di Macroarea di Verona ha raggiunto ladi doppio, dopo ...

Fase finale Grassoroot Challenge, Fase Interregionale Danone Cup ... FIGC

Questa sera si andrà a decidere la prima squadra che raggiungerà la finale della Coppa Italia 2023 che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma nella serata del 24 maggio. Inter contro Juventus. Ore 2 ...TagsDinamo AcademyL’under 17 d’Eccellenza di coach Andrea Carosi conquista la finale playoff per il titolo, battendo 2-0 Genneruxi al termine di ...