Una speranza per malati di Sla con mutazione del gene SOD1 | nuovo farmaco In Italia circa 120 persone

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Aisla: Il Qalsody (tofersen) è stato approvato da FDA (Food and Drug Administration) comeper lecon SLA che hanno ladel. L’annuncio è stato dato questa notte, orana, direttamente dall’Ente Regolatorio Americano. Lo scorso anno, infatti, la casa farmaceutica Biogen ha sottoposto la domanda per l’approvazione accelerata delnell’ambito del percorso del cosiddetto NDA (New Drug Administration). “Oggi è un bel giorno per la storia di questa malattia perché l’approvazione da parte di FDA, cui speriamo seguirà quella di EMA in tempi brevi – commenta il prof. Mario Sabatelli, presidente della Commissione Medico-Scientifica di AISLA e direttore clinico area adulti ...

...commenti pieni di entusiasmo da parte di pochi fortunati che hanno avuto modo di verderlo in... Lo si attende per novembre , con lache possa essere presentato prima al Festival di Venezia ...Ladi Bruxelles è di permettereloro approvazione entro la fine dell'anno in modo tale che i primi piani nazionali di risanamento dei conti pubblici possano essere preparati dai governi ...I Carabinieri della Stazione di Loano, a conclusione di un'indagine scaturita daconvergenza di ... E siamo al lavoro per ridare al più prestoa commercianti, artigiani, parrucchieri e ...

Una speranza per malati di Sla con mutazione del gene SOD1 ... Noi Notizie

Con un Giulio Ciccone in dubbio (l’abruzzese della Trek-Segafredo sarebbe stata la speranza più importante in casa azzurra), il Bel Paese al Giro d’Italia si presenta ancora puntando sui veterani in c ...Uno dei film più attesi dell'autunno è senz'altro il ritorno di David Fincher con The Killer un Netflix Original che ha scatenato l'entusiasmo dei pochi fortunati che hanno potuto vederlo durante una ...