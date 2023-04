Una donna è stata aggredita con un mattone in testa a Pesaro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AGI - Una collaboratrice domestica di 40 anni e' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di: da quanto si e' appreso, e'colpita violentemente al capo con un. I sanitari hanno riscontrato un trauma cranico e un ematoma alla fronte: per soccorrerla era arrivata un'eliambulanza da Ancona, ma al momento dell'atterraggio le pale del velivolo hanno urtato un cartellone pubblicitario e sono state danneggiate, tanto da impedirne la ripresa del volo. Sulla vicenda sta indagando la polizia, che cerca di dare un nome al presunto aggressore. Poco prima delle 9 di questa mattina, lae'trovata stesa in strada, insanguinata. Accanto al suo corpo c'era unsporco di sangue.

di 40 anni è stata colpita in strada al volto con un mattone questa mattina a Pesaro, ed è stata trovata a terra insanguinata. L'aggressione, forse compiuta da un conoscente della...Laè in gravi condizioni - Laaggredita,collaboratrice domestica, è ricoverata in gravi condizioni per i traumi subiti: le sono stati riscontrati un trauma cranico e un ematoma alla fronte. L'aggressione è avvenuta in ...AGI -collaboratrice domestica di 40 anni e' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pesaro: da ... Poco prima delle 9 di questa mattina, lae' stata trovata stesa in strada, ...

È morto un medico, una psichiatra, una donna Corriere della Sera

Una donna di 40 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Torrette ad Ancona, in codice rosso, per i gravi traumi subiti: da quanto si è appreso, è stata colpita violentemente al capo con ...La 40enne, una collaboratrice domestica, è ricoverata in gravi condizioni AGI - Una collaboratrice domestica di 40 anni e' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pesaro: da quanto si e' appres ...