Un sangiovese per i giovani | scommessa vinta a metà

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Largo ainel mondo del vino perché portano entusiasmo, idee nuove e passione. È il caso di Tommaso Inghirami (azienda tra le più famose nel settore dell'abbigliamento e della moda) che ha preso in mano l'azienda agricola di famiglia, Fattoria di Grignano, in quel di Rufina a Pontassieve, e si è concentrato soprattutto nel «fare» vino, partendo da quel che le vigne di proprietà già gli offrivano. E siccome questa è terra di, Tommaso ha provato a fare anche bottiglie meno impegnative che si avvicinassero di più al gusto dei. È nato così «SingerSangio» etichetta che unisce nel nome la passione per le macchine per cucire (Tommaso ne ha una collezione di 300) e il vitigno. Esperimento che, per il momento, non convince: poco profumato, una chiusura in bocca amara, insomma poco accattivante. La strada è giusta ma ...