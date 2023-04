Un posto al sole | fan storcono il naso per il gesto di Mariella | ‘fossi Guido chiederei il divorzio’

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Un’altra nuova puntata di Unalha tenuto i fan con il fiato sospeso, soprattutto dopo l’incognita del pugno di Eduardo all’indirizzo di Damiano. Ebbene, Franco si è messo in mezzo, beccandosi il cazzotto in pieno volto. La vicenda ha portato il ‘falco’ Renda a legare con il marito di Angela, raccontandoli alcuni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unalnews 2 – 6 novembre 2020: un’aggressione in vista UnAl, anticipazioni dal 13 al 17 settembre: Manlio pressa Adele UnAl, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: Adele sospetta di Mauro Unalanticipazioni 2 novembre e ...

Condividi su: Un'altra nuova puntata di Unalha tenuto i fan con il fiato sospeso, soprattutto dopo l'incognita del pugno di Eduardo all'indirizzo di Damiano. Ebbene, Franco si è messo in mezzo, beccandosi il cazzotto in pieno ...Le ibride salgono al terzocon il 4,8% nel mese e il 4,5% nel cumulato, superando il Gpl (al 4,5% del totale nel mese e 4,4% nel bimestre) mentre il metano sale al 2,4%. Gli scambi tra privati/...In quell'occasione venne mandato in campo al 67' aldi Bernardeschi, sul risultato del 2 - 1 ... In generale, quella finale persa è stata una delle duepartite contro l'Inter giocate da ...

Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 5 maggio 2023 Today.it

Il numero 10 della Leonessa, col suo rientro, è stato uno dei fattori della nuova striscia di successi biancoblu in campionato ...Nelle trame dal 2 al 5 maggio di Un posto al sole, la salute del piccolo Tommaso desta la preoccupazione di Roberto ...