Un maritozzo che vale il viaggio E ora ne abbiamo la ricetta

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una decina d’anni fa Fabrizio Fiorani, vulcanico maestro pasticcere, ha una mamma che lavora voltato l’angolo di via Liguria, a Roma. Ma lui, curioso e giovanissimo, pensa bene di lasciare la Capitale per il mondo scegliendo il Giappone, destinazione esotica, perché lo zucchero è zucchero ovunque, ma le consistenze, le proporzioni, i dettagli cambiano, mentre il gusto si affina. Lavora a Tokyo al fianco di Heinz Beck e con Bulgari e lì resta finché, nel 2019, viene eletto miglior pasticcere d’Asia. La pasticceria Zucchero x Fabrizio Fiorani, a Roma, all’interno dell’Hotel W Rome. Invece di sfruttare il rango, Fiorani rifà le valigie e torna in Italia. Prima al Duomo di Ragusa dello chef stellato Ciccio Sultano, poi con lui, nel 21, riapproda a casa, anzi in bottega, nel lusso dell’Hotel W Rome di via Liguria 26, praticamente via Veneto, dove Sultano ha il suo ristorante ...