“Un infarto dopo l’intervento” Chirurgia estetica killer | la vip colpita da un infarto | è morta a soli 29 anni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Reduce da un intervento di, la star dei social è. La famiglia della ragazza ha detto che la sua morte “improvvisa e tragica” il 20 aprile a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto a seguito di un intervento di. Affranti della scomparsa della loro cara, i familiari stanno ora raccogliendo fondi per il suo funerale, che avrà luogo il 4 maggio. Christina Ashten Gourkani era conosciuta sui social come la sosia di Kim Kardashian. “È con profondo dolore e un cuore spezzato immensamente pesante che dobbiamo condividere la morte più sconvolgente, sfortunata e inaspettata della nostra bellissima amata figlia e sorella Christina Ashten Gourkani“, ha scritto la sua famiglia su una pagina GoFundMe. “Era uno spirito libero così premuroso e amorevole che si prendeva ...

