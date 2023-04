“Un calcio alla violenza” – Sport e beneficienza

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Locontro ogni forma di maltrattamento, è questo l’obiettivo di “Un”. L’iniziativa benefica,sua prima edizione, si schiera a favore delle donne. Le ragazze dell’agenzia Licitra Service, da sempre in prima linea nel sociale, si sfideranno in campo, in veste di calciatrici, giovedì 4 Maggio alle ore 20:00 al centroivo AlphaStadium (Via Archimede Cirinnà 2, Catania). La conferenza di presentazione dell’evento si è tenuta presso la sede dell’Associazione “Insieme per la vita”. Presenti Antonio Licitra, Maria Grazia Felicioli (Presidente Associazione “Insieme per la vita”) e la Madrina dell’evento, la showgirl Naomi Moschitta. La partita di beneficenza, che gode del patrocinio gratuito dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana), ...

