Ultime Notizie – “Tecniche militari contro la criminalità organizzata”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Stimolo, passione, spirito di sacrificio per un lavoro duro fatto di orari pesanti. Sono queste le caratteristiche richieste a un basco rosso, quelle di un qualsiasi carabiniere. Perché alla fine, pur abbracciandoin senso stretto, un cacciatore è innanzitutto un carabiniere”. A parlare all’Adnkronos è il tenente colonello Marcello Mari, comandante dello Squadrone Cacciatori di Sicilia, la specialità dell’Arma nata per la ricerca dei latitanti e il contrasto al fenomeno di sequestri di persona in prima linea nella lotta alla. La docu-serie che la racconta, “Basco rosso”, uscita su Raiplay a inizio mese, è già un successo. “Ci speravamo – dice – I punti più importanti e maggiormente in evidenza sono sicuramente l’addestramento altamente formativo e performante, che consente ...