Ultime Notizie – “Sono come er cavaliere nero…”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ”Macchè, non ho fatto innervosire nessuno…”. Matteo Renzi si schermisce quando gli fanno notare che ha fatto andare su tutte le furie il Pd per avergli ‘strappato’ il senatore Enrico Borghi, un vero colpo a sorpresa, che ha messo in imbarazzo Elly Schlein a cominciare dal suo capogruppo al Senato, Francesco Boccia. I cronisti che lo intercettano nella sala Garibaldi, il Transatlantico di Palazzo Madama, prima della conferenza stampa di benvenuto a Borghi nel Terzo Polo, insistono: ”Ha fatto arrabbiare i dem soprattutto perché con l’arrivo di Borghi ha raddoppiato anche la presenza di Italia Viva al Copasir…”. ”State boni”, scherza in romanesco il leader di Iv che ribadisce: ”Lo ripeto, non ho fatto innervosire nessuno…”. Dopo aver incontrato la stampa Renzi torna nel ‘Corridoio dei passi perduti’ della Camera Alta e cita un cavallo di battaglia di Gigi Proietti, la barzelletta ...

... almeno a giudicare dalle mosse su campo di Kiev e Mosca; vanno pure messe in conto, infatti, ledi ulteriori atrocità compiute dalle forze russe diffuse nellesettimane e destinate a ...Il video ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni e non è un bello spot per l'Italia. Un gruppo di tre ragazze prende in giro una signora cinese sul treno Como - Milano , non sapendo di essere ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo È uscito il trailer finale di Book Club " Il Capitolo Successivo , pellicola ... Questeinterpretano quattro ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 26 aprile | Bild: «Kiev ha provato a uccidere Putin con un drone» Corriere della Sera

Davvero particolare la curiosità relativa ai penalty assegnati ai nerazzurri nelle ultime otto partite contro i bianconeri ...Approvato il bilancio consolidato 2022, chiuso con 98 milioni di perdita. Impiegati 87 calciatori e 80 membri dello staff tecnico ...