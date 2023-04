Ultime Notizie Roma del 26-04-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione è al microfono Giuliano Vigno Torniamo a parlare del conflitto in Ucraina in primo piano perché oggi asi è svolta la conferenza bilaterale per la ricostruzione una rinascita che il governo punta a far passare anche dall’Italia che vuole giocare un ruolo da protagonista in questa sfida pianificando una strategia prima che il conflitto finisca a fare gli onori di casa la premier Giorgia Meloni i suoi dice Antonio tajani è Matteo Salvini il ministro Giancarlo Giorgetti vado il furto in rappresentanza di Chi è il primo ministro è il titolare degli Esteri kuleba parlare della Ricostruzione del Ucraina spiega la Giorgia Meloni significa scommettere sulla vittoria è la fine del conflitto e sono sicura che in futuro dell’Ucraina Sara di pace deve essere sempre più ...