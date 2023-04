Ultime Notizie Roma del 26-04-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Rina la battaglia Perbacco Mood tra programmi di conquista e costanti smentite e prosegue da 11 mesi lo scontro tra le forze di chi è per l’esercito Russo azione mercenari Wagner nellesettimane sta concentrando nella periferia posso avere l’intelligenza del Ministero della Difesa britannico nel suo rapporto secondo gli esperti di Londra Chi è fai steso la zona difensiva fino a dove a livello diplomatico oggi il primo ministro ucraino aa capo di una delegazione per prendere parte alla conferenza bilaterale altri aiuti Sono in arrivo dall’ Unione Europea la presidente della commissione Ursula von der leyen ha twittato oggi poniamo all’ucraina 1,5 miliardi di euro nell’ambito del nostro pacchetto al mare di assistenza makro finanziaria ...