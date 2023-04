Ultime Notizie Roma del 26-04-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Italia in campo per la ricostruzione dell’Ucraina circa 600 aziende italiane 150 ucraine per un migliaio di totale di parte ci sono oggi aal Palazzo dei Congressi dove saranno firmati accordi nel settore del trasporto ferroviario dell’ambiente dell’energia il ministro degli Esteri Antonio tajani introdurrà la conferenza insieme al collega di chia dimitro leva mentre la chiusura affidata al premio Giorgia Meloni e Denis previsto un intervento in video del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj l’obiettivo è quello di assicurare solidarietà sostegno non solo dal punto di vista militare ma anche per l’aspetto della Ricostruzione del Ucraina così Tagliani A proposito dei lavori della conferenza bilaterale la roba parlando all’onu ammesso che ...