Ultime Notizie Roma del 26-04-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale orrore in Francia rambervillers per una bimba di 5 anni è stata ritrovata morta in un sacco della spazzatura all’interno di un appartamento un ragazzo sui 16 anni è stato fermato i genitori una famiglia di origini rumene aveva segnalato la scomparsa della piccola nel pomeriggio La bambina è stata ritrovata nell’appartamento senza vita precisato il sindaco Jean Pierre Michel incidente stradale a Bitonto provincia di Bari 4 giovani tra i 17 27 anni sono morti altri due sono rimasti gravemente feriti dopo che le auto sulle quali viaggiavano si sono scontrate sulla strada provinciale 231 andiamo a Verona per raccontarvi di un duplice omicidio nel quartiere di Borgomarito e moglie 73 75 anni con un figlio di 55 sono stati trovati senza vita all’interno ...