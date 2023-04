Ultime Notizie Roma del 26-04-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia in campo per la ricostruzione dell’Ucraina circa 600 aziende italiane 150 ucraine per un migliaio totale di partecipanti saranno oggi aal Palazzo dei Congressi dove tirano film ti ricordi nei settori del trasporto ferroviario dell’ambiente dell’energia il ministro degli Esteri Antonio tajani introdurrà la conferenza insieme al collega di Kiev dimitro kuleba mentre la dura affidato al premier e Giorgia Meloni e Dennis Smith al previsto un intervento in video del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj parlando loro ammesso che L’intesa sulle esportazioni di grano è arrivato in un punto morto e non sono mancate critiche l’Unione Europea monito del ex presidente russo medvedev non esita a usare l’arma nucleare e fa capire che potrebbe ...