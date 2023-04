Ultime Notizie – Rc Auto sempre più care | in 12 mesi prezzo polizze +18

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ancora brutteper glimobilisti italiani: dopo il caro-mutui e l’aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo, anche il rincaro dell’Rciniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, in appena 12, il premio medio pagato in Italia per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 18% arrivando a 525,98 euro. Il dato, spiega il comparatore online, emerge dall’analisi di un campione di oltre 13.300.000 preventivi e relative quotazioni raccolti da Facile.it nel corso degli ultimi 12. “Nell’ultimo anno i premi Rchanno cominciato a salire in maniera graduale ma costante”, commenta Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. “Solamente sei ...

ARTICOLO PRECEDENTE USA: scoperto un gel per la cura contro il cancro al cervello ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno, visita del Patriarca Ecumenico di CostantinopoliZerottonove Salerno, ...ARTICOLO PRECEDENTE Fiera del Crocifisso nel Centro Storico di SalernoZerottonove Fiera del Crocifisso nel Centro Storico di Salerno 26 Aprile Attualità USA: scoperto un gel per la ...... i numeri di oggi ARTICOLO SUCCESSIVO Tragedia in Francia, bimba trovata morta in un sacco della spazzatura: sospettato un 16enneZerottonove Salerno, visita del Patriarca Ecumenico di ...

Guerra Ucraina Russia, news. Oggi a Roma la conferenza sulla ricostruzione. LIVE Sky Tg24

Così in una nota la coordinatrice cittadina della Lega Teramo, Arianna Fasulo, che sottolinea: "L'attuale amministrazione di centrosinistra nonostante le ...In casa Roma l'attesa è tutta intorno a Paulo Dybala. L'argentino nel match contro l'Atalanta ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Non ...