Ultime Notizie – Patto di stabilità e nuove regole | le reazioni alla riforma

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Riflettori accesi sulledeldiproposte dCommissione europea. Unache “è certamente un passo avanti ma noi avevamo chiesto con forza l’esclusione delle spese d’investimento, ivi incluse quelle tipiche del Pnrr digitale e green deal, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri”, dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in meritoproposta. “Prendiamo atto che così non è. Ogni spesa di investimento poiché è rilevante e produce debito per il nuovodeve essere valutata attentamente. Quindi occorre privilegiare solo la spesa che effettivamente produce un significativo impositivo sul Pil”, conclude Giorgetti. “Le proposte sulla ...

... poi, gli Spurs in casa hanno una media gol pari a 2.06, e nellesei sfide sono sempre ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le26 aprile - 12:25Si sono svolti a Pianura i funerali di Rosa Gigante , la donna di 72 anni, madre del salumiere tiktoker Donato De Caprio 'con mollica o senza' , uccisa nel suo appartamento da una vicina di casa. ...Ledi Lombard Odier: "Credit Suisse Crisi di una banca, non della finanza svizzera" di ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...

Ucraina ultime notizie. Xi a Zelensky, primo colloquio da inizio guerra: «Integrità territoriale a ... Il Sole 24 ORE

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Secondo le ultime voci Ilary Blasi avrebbe subito il furto di un orologio in un albergo a Milano. La notizia è stata rilanciata con sarcasmo da Selvaggia Lucarelli ma è già arrivato l'epilogo a sorpre ...