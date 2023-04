Ultime Notizie – Masterplan 2023 – 2037 dell’aeroporto Marco Polo | impegno per la sostenibilità ambientale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Transizione energetica, con l’obiettivo di azzerare entro il 2030 le emissioni nette di CO2 prodotte dall’attivitàe dismettere ogni utilizzo di combustibili di origine fossile. Il nuovo, presenta to oggi presso la Regione Veneto, modificherà in modo sostanziale l’apporto energetico dell’intero assetto aeroportuale, attraverso l’implementazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici posti sulla copertura degli edifici, la realizzazione di un impianto agrivoltaico (che significa che pannelli solari e colture agricole condividono la stessa superficie) nelle aree a nord del sedime aeroportuale, lo sfruttamento dell’energia geotermica, l’autoproduzione di idrogeno verde mediante elettrolisi a sua volta alimentata da impianti fotovoltaici. Ciclo dell’acqua: potenziamento delle azioni ...

Il comunicato di CasaPound Sulla scorta delletrapelate nelleore, CasaPound ha diffuso una nota stampa in cui prende la distanza dai fatti rilanciati dai media: " Diffidiamo chiunque ...2023 - 04 - 26 14:11:04 Xi: nessun vincitore in una guerra nucleare 'Il dialogo e la negoziazione sono l'unica via d'uscita praticabile', secondo il presidente cinese Xi Jinping che, nella sua prima ...Altri 67 nuovi casi e due morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Levittime sono state nelle aree di Pisa e di Livorno. Salgono a 11.695 i decessi dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi (15 confermati con tampone molecolare, 52 con test rapido) portano il ...

Ucraina ultime notizie. Xi chiama Zelensky: telefonata lunga e significativa. La Cina manderà un ... Il Sole 24 ORE

La nota dell'ospedale San raffaele di Milano a firma dei professori Zangrillo e Ciceri: nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle ...Sarà dedicata alla traduzione dei graphic novel e dei videogiochi, ma sarà anche l’occasione per approfondire... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...