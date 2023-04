Ultime Notizie – “Lungo e significativo colloquio con Xi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Ho avuto untelefonicocon il presidente cinese Xi Jinping”. A scriverlo, su Twitter, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Credo – ha aggiunto – che questa telefonata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”. Neltelefonico Xi Jinping, come riporta l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, ha detto che il “dialogo” e i “negoziati” sono l'”unica via d’uscita” possibile per la crisi ucraina. La Cina è “sempre dalla parte della pace” e sulla “crisi ucraina” la sua posizione è di “promuovere la pace” tramite i colloqui, ha ribadito il leader cinese. Xi Jinping invia il Rappresentante speciale del governo per l’Eurasia in Ucraina e in altri Paesi per comunicazioni approfondite con tutte le ...