Ultime Notizie – Lite Serra-Mourinho | quarto uomo deferito

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Marcodi Cremonese-Roma, è statodalla procura federale della Figc dopo lacon l’allenatore della Roma, Josè. L’indagine era scattata dopo la denuncia nel post partita del tecnico portoghese, in conferenza stampa, lamentando un atteggiamento irrispettoso dell’arbitro nei suoi confronti. A inizio secondo tempo di Roma-Cremonese dello scorso 28 febbraio l’allenatore portoghese è stato espulso dal direttore di gara Piccinini dopo una discussione connel post partita aveva denunciato: “ha detto all’arbitro di espellermi ma non è stato onesto e non gli ha riportato anche cosa mi ha detto e come me l’ha detto: parole ingiustificabili. Magari come arbitro è il nuovo Collina, ma ...

Una sfida in chiave sviluppo nel cuore di un'area interna. Si può sintetizzare anche così l'appuntamento che andrà in scena a Molinara venerdì, alle 18, presso Palazzo Ionni, dove l'associazione Agorà ...Domani ricorrerà l'anniversario dell'uccisione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano . Come ogni anno, il coordinamento di Libera Benevento scende in campo con una serie di iniziative per ricordare ...Stando alle indiscrezioni dellesettimane Enel vuol far finanziare l'ampliamento della fabbrica di pannelli fotovoltaici di Catania, Eni spinge per la cattura e stoccaggio della CO2 al largo ...

Guerra Ucraina Russia. Telefonata tra Zelensky e Xi. "Lunga e significativa". DIRETTA Sky Tg24

Ryan Gosling ha raccontato che inizialmente aveva dubitato della sua "Ken-ergia", ma grazie a Margot Robbie ha capito di potercela fare.Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato presto conferma. Laurent Mekies sarà il team principal dell'AlphaTauri a partire da una data ancora da definire, ma presumibilmente nella prossima stagi ...