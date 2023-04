Ultime Notizie – “Io ho quattro ferite | collega Bogdan ucciso accanto a me”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Sto bene, ho, tre sono dovute a una caduta mentre scappavo, una, quella alla spalla, è dovuta al proiettile. Avevo il giubbotto antiproiettile, lo stesso proiettile che ha colpito me probabilmente ha centrato in petto il mio grande amicoBitik”. A raccontarlo all’Adnkronos con voce rotta dall’emozione è Corrado Zunino, inviato di ‘Repubblica’ a Kherson vittima oggi di un agguato alle porte della città a sud dell’Ucraina in cui ha perso la vita il suo collaboratoreBitik. Intercettato mentre si trova a bordo di un’ambulanza che lo sta trasportando a Odessa, Zunino ripercorre con lucidità la dinamica dell’attacco: “La situazione della città di Kherson era relativamente tranquilla, ho sentito due o tre colpi lontano, dall’altra parte del fiume Dnipr, la parte in mano ai russi. Quindi siamo ...