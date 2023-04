Ultime Notizie – “Il regime cadrà | pronto a coordinare la transizione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In Iran “il”, ormai non è più questione di se, ma di quando, “meglio prima che dopo”. La fase attuale è quella di una “sfida non violenta alfinché non collasserà”, alla quale seguirà “un governo di” in cui Reza Pahlavi èa svolgere “un ruolo di coordinamento del processo che porterà a una democrazia futura”, ma “in modo totalmente neutro”. Erede dello Scià di Persia deposto 44 anni fa daldegli Ayatollah ed esiliato in Occidente da quando aveva 17 anni, in un’intervista all’Adnkronos parla di un ruolo che “non sia istituzionale, politico, né monarchico”, ma di ”coordinamento con gli attivisti dentro e fuori l’Iran per colmare il vuoto che si verrà a creare” e che porterà a un nuovo Iran. Paese nel quale, ”per avere un futuro democratico ...