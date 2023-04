Ultime Notizie – è il primo dall’invasione russa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Quello tra Xi Jinping e Volodymyr Zelensky è ilcolloquio telefonico tra il leader cinese e il presidente ucrainodell’Ucraina, da 14 mesi. Il 24 febbraio del 2022 il leader russo Vladimir Putin lanciò quella che per il Cremlino è una “operazione militare speciale” in Ucraina, 20 giorni dopo aver consolidato a Pechino con Xi un’intesa “senza limiti”. Su Twitter Zelensky ha scritto di un colloquio telefonico “lungo e significativo” con Xi – promotore di un’iniziativa in 12 punti per la “pace” in Ucraina – proprio nel giorno della conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma. Il contatto tra Xi e Zelensky era particolarmente atteso dalla visita del 20 marzo di Xi a Mosca, dopo quella saltata di Antony Blinken in Cina, dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale ...