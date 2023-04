Ultime Notizie – Basket | ridotta penalizzazione Varese in Serie A

(Di mercoledì 26 aprile 2023)laper la Openjobmetis. La Corte federale di Appello della federha parzialmente accolto il reclamo della socetà lombarda, inizialmente penalizzata di 16 punti. La sanzioni è stataa 11 punti epassa quindi a 21 punti nella classifica dellaA. Il -16 era stato inflitto dal Tribunale federale della Fip, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo. La società è stata punita per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato diA 2022-2023. Il Tribunale federale ha inibito il Presidente della Società Pallacanestro ...

Una sfida in chiave sviluppo nel cuore di un'area interna. Si può sintetizzare anche così l'appuntamento che andrà in scena a Molinara venerdì, alle 18, presso Palazzo Ionni, dove l'associazione Agorà ...Domani ricorrerà l'anniversario dell'uccisione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano . Come ogni anno, il coordinamento di Libera Benevento scende in campo con una serie di iniziative per ricordare ...Stando alle indiscrezioni dellesettimane Enel vuol far finanziare l'ampliamento della fabbrica di pannelli fotovoltaici di Catania, Eni spinge per la cattura e stoccaggio della CO2 al largo ...

Guerra Ucraina Russia. Telefonata tra Zelensky e Xi. "Lunga e significativa". DIRETTA Sky Tg24

Tuttavia, le carenze del Patto sono state anche fin troppo evidenti, sia che si guardi allo sviluppo del debito pubblico nell’Ue, che ai livelli di investimento o alla nostra performance di crescita ...Guanyu Zhou è carico in vista dell'imminente GP dell'Azerbaigian. Il pilota cinese, nono al traguardo a Melbourne, spera di poter dare continuità alla buona prestazione australiana, convinto che la sq ...