Ultime Notizie – “007 Kiev hanno cercato di assassinare Putin”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I servizi d’intelligence diavrebbero tentato didomenica il presidente russo Vladimircon un drone kamikaze. Lo afferma il quotidiano popolare tedesco Bild, secondo il quale il fallito tentativo di omicidio è stato tenuto nascosto dalle autorità russe. Per l’operazione sarebbe stato impiegato un drone Uj-200, con una portata di 800 km. Partito dall’Ucraina domenica pomeriggio, il drone era diretto verso un parco industriale vicino Mosca, a 500 km dal confine. Su Twitter l’attivista ucraino Yuriy Romanenko ha affermato che i servizi ucrainiinviato il drone dopo aver appreso chesi sarebbe recato in vista al parco industriale di Rudnevo. Effettivamente i media russiriferito di un drone ucraino che si è schiantato domenica vicino ...

Guerra Ucraina Russia, Bild: Kiev ha provato ad uccidere Putin con un drone. DIRETTA Sky Tg24

