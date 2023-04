Ultimatum del Brasile ad Ancelotti | «attendiamo fino al 25 maggio»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilspera ancora di ingaggiare Carlocome commissario tecnico della Nazionale. La Seleçao è alla disperata ricerca di un nuovo allenatore, dopo la disfatta in Qatar di Tite. La Federcalcio verdeoro è da diverso tempo in pressing sull’allenatore italiano, al momento sulla panchina del Real Madrid.ha sempre ribadito il suo impegno con i Blancos. Ha un ottimo rapporto con Florentino Perez e con tutto lo staff del club. Il clima nello spogliatoio è ottimo, nonostante il secondo posto in Liga.ha perso l’ultima partita contro il Girona, subendo 4 gol da un solo giocatore: Castellanos. Si tratta di un record negativo. L’allenatore ex Napoli ha quindi rimandato alla fine della stagione qualsiasi discorso contrattuale, dando priorità al club prima che alla Nazionale. E il ...

A svantaggio di Magnussen c'è anche la scadenzacontratto a fine stagione: 'Alla fine tutto dipende dalle prestazioni ma, al momento, sono abbastanza rilassato al riguardo. Voglio prendere almeno ...Fue fundador de una congregación conservadora de más de 3.000 miembros presente en 45 países que llevó a contar con el seminario más numerosopaís y que fue suspendido por la Iglesia en 2010 tras ...... 'Il livello individuale era al di sottonormale per tutti. Eravamo nervosi dall'inizio, ... Intanto, per Carletto dal Brasile è arrivato l'della Federcalcio verdeoro, che ha fatto sapere ...

Juve, l'ultimatum dell'Uefa: dall'esclusione dalle coppe all'attesa ... Calciomercato.com

Il posto di Kevin Magnussen alla Haas, è sotto ai riflettori. Il ritorno in azione di Nico Hulkenberg pare aver destabilizzato il pilota danese che nelle prime tre gare del mondiale è sempre stato bat ...La coordinatrice Savino: è la scelta espressa dal partito, logica e lineare. Il sindaco: non si tiri la corda, non siamo una riserva per chi non ha un ruolo ...