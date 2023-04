Ufficiale Mekies lascia la Ferrari | sarà il nuovo team principal AlphaTauri

... c'è un altro storico pilastro di Maranello ad annunciare la separazione dalla Rossa: Laurentnon sarà più il direttore sportivo della Ferrari . L'annuncioarriva proprio dal suo ...La rivoluzione in casa Ferrari prosegue. Dopo le numerose voci degli ultimi giorni, adesso èche anche Laurentlascerà in questo 2023 la Scuderia del Cavallino Rampante, dove ha l'incarico di direttore sportivo. Il suo futuro si chiama AlphaTauri, di cui diventerà team ...Le tempistiche esatte dell'arrivo di, fanno sapere dall'Alpha Tauri, saranno comunicate più avanti. Franz Tost concluderà la sua esperienza in Alpha Tauri come team principal dopo ben diciotto ...

Ufficiale: Mekies futuro team principal AlphaTauri | FP FormulaPassion.it

Il direttore sportivo del Cavallino lascerà Maranello a fine anno per approdare a Faenza, al posto di Franz Tost, sotto il controllo Red Bull ...La Scuderia AlphaTauri ha annunciato oggi la nuova struttura dirigenziale, con l’innesto dell’ex dirigente della FIA Peter Bayer come amministratore delegato entro la fine dell’anno. La notizia di mag ...