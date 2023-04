Udinese | ufficiale l’acquisto di Brenner | il brasiliano firma fino al 2028

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’ufficializzadiSouza da Silva, attaccantein arrivo dal FC Cincinnati. Il classe 2000 hato un contrattoal 30 giugno. “Nato a Cuiabà il 16 gennaio del 2000, si trasferisce giovanissimo al San Paolo per svolgere tutta la trafila del settore giovanile. Ad appena 17 anni si affaccia già in prima squadra segnando un gol in 4 partite di campionato nel 2017. L’anno seguente, colleziona 10 presenze tra Brasilerao, Copa do Brasil e Sudamericana condite da due gol. Nel 2019, si sposta in prestito alla Fluminense per poi tornare, l’anno successivo, al San Paolo. Il 2020 è l’anno della sua esplosione: segna, infatti, ben 21 reti, in appena 4 mesi tra agosto e dicembre dopo l’interruzione per la pandemia, tra Campionato, ...