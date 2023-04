Udinese | UFFICIALE | arriva Brenner

Ospite della tvdel club, il centrocampista dell', Lazar Samardzic , il più giovane giocatore ad aver realizzato 5 gol in serie A quest'anno si racconta. 'Rispetto all'anno scorso ...Ospite della tvdel club, il centrocampista dell', Lazar Samardzic, il più giovane giocatore ad aver realizzato 5 gol in serie A quest'anno. "Rispetto all'anno scorso gioco di più e ...Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori ... difensore della Cremonese, ha vissuto una giornata totalmente negativa contro l', da '4' in ...

UDINESE, UFFICIALE: DAL CINCINNATI ARRIVA BRENNER

Ora è ufficiale: Brenner è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'attaccante brasiliano arriva dal Cincinnati a titolo definitivo e si legherà al club bianconero fino al 2028 a partire dalla prossima stag ...Continua a prendere forma l’Udinese 2023/2024. Udinese Calcio è lieta di annunciare l’acquisto di Brenner Souza da Silva. L’attaccante brasiliano è stato prelevato dall’ FC Cincinnati a titolo definit ...