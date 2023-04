(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il calciomercato non dorme mai. Nonostante la stagione 2022/2023 non è ancora terminata, le squadre di Serie A già stanno pensando a come poter riuscire a mettere i puntelli per la prossima annata. Tra le squadre più attive al momento c’è l’, chescorse ore ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante brasilianoSouza da Silva, noto ai più come, dalin MLS, per 10ed una percentuale futura sulla rivendita. La punta verdeoro è nata il 16 gennaio 2000, e nei primissimi anni di carriera era considerato come un futuro crack del calcio mondiale. Cresciuto nel settore giovanile del San Paolo, debutta ad appena 17 anni in prima squadra; dopo un prestito infruttuoso alla Fluminense,esplode nell’anno 2020, dove segna 22 ...

Doppiettaanche nei 400 femminili con l'oro a Carlotta De Caro con 58'82 e l'argento a Sara ...Notizie Al Meeting Todaro 8 ori assoluti per l'Atletica Malignani Nella stalla del Friuli...Calcio è lieta di annunciare l'acquisto di Brenner Souza da Silva. L'attaccante brasiliano è stato prelevato dall' FC Cincinnati a titolo definitivo ed ha firmato un contrato con il club ......per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1 - 0 l', ... Quando ci si appresta alla partita di ritornoal 94` il tocco ingenuo di Bremer in area che ...

Udinese, arriva il colpo Brenner: 10 milioni nelle casse del Cincinnati OA Sport

Il calciomercato non dorme mai. Nonostante la stagione 2022/2023 non è ancora terminata, le squadre di Serie A già stanno pensando a come poter riuscire a mettere i puntelli per la prossima annata. Tr ...Brenner Souza da Silva è un nuovo calciatore dell'Udinese, che lo seguiva da tempo. Questo il comunicato ufficiale del club friulano: "Continua a prendere forma ...