Udienza | Papa Francesco | chi sono il cuore pulsante dell’annuncio di Gesù Cristo?

(Di mercoledì 26 aprile 2023)sceglie un argomento particolare per l’in Piazza San Pietro di questa mattina: la testimonianza.ha scelto di parlare di coloro cheil. Vediamo insieme cosa ha detto il Santo Padre. “Essi sorelle e fratelli che rinunciano a sé e al mondo per imitare” – afferma il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Francesco, nella catechesi dell'generale, spiega che anche la loro testimonianza, come quella di San Paolo e dei martiri, descritta nelle settimane precedenti, "attraversa la storia ..."Non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina". È l'ennesimo appello lanciato dal, al termine dell'generale di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. Salutando, poco prima, i fedeli polacchi, Francesco ha ricordato che "tra pochi giorni, presso il ...Lo ha dettoFrancesco , nella catechesi dell'di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata alla testimonianza delle monache e dei monaci, "sorelle e fratelli che rinunciano a sé e ...

Papa all'udienza: "I monaci e le monache sono la vera riserva della ... Servizio Informazione Religiosa

I monaci e le monache, spiega Francesco nella catechesi, sono un ponte di intercessione che fa bene a tutta la Chiesa ...Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi "La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente", incentra la sua meditazione sul tema “Testimoni: il mo ...