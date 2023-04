(Di mercoledì 26 aprile 2023) All’del 26torna a parlare dello zelo apostolico e in questa giornata descrive l’opera dei monaci. Per introdurre le comunità monacali il Santo Padre si serve di un’espressione interessante e presenta il loro cuore simile ad un’antenna, che “prende cosa succede nel mondo e prega e intercede per questo“. Dopo il consueto giro a bordo dell’autole, il Santo Padre si reca sul sacrato di Piazza San Pietro per discutere la catechesi del mercoledì. Anche in questa occasione l’torna sul tema dello zelo apostolico. Dopo aver percorso ladei santi, dei missionari e dei martiri,in questo mercoledì 26conduce ...

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Proseguiamo le catechesi sui testimoni dello zelo apostolico. Siamo partiti da San Paolo e la volta scorsa abbiamo guardato i martiri, che annunciano Gesù con la ...Papa Francesco, nella catechesi dell', spiega che anche la loro testimonianza, come quella di San Paolo e dei martiri, descritta nelle settimane precedenti, "attraversa la storia ..."Non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina". È l'ennesimo appello lanciato dal Papa, al termine dell'di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. Salutando, poco prima, i fedeli polacchi, Francesco ha ricordato che "tra pochi giorni, presso il Santuario nazionale di San ...

Udienza Generale 26 aprile: Papa Francesco rivela il senso della vita in monastero Velvet Mag

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Città del Vaticano , 26 apr. – (Adnkronos) – “I monaci e le monache prendono su di se’ i problemi del mondo, i monasteri sono i grandi evangelizzatori: sono un ponte di intercessione per tutti i pecca ...