Ucraina | Zelensky | “Lungo e significativo colloquio con Xi”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ho avuto untelefonicocon il presidente cinese Xi Jinping”. A scriverlo, su Twitter, è il presidente ucraino Volodymyr. “Credo – ha aggiunto – che questa telefonata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”. Neltelefonico Xi Jinping, come riporta l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, ha detto che il “dialogo” e i “negoziati” sono l'”unica via d’uscita” possibile per la crisi. La Cina è “sempre dalla parte della pace” e sulla “crisi” la sua posizione è di “promuovere la pace” tramite i colloqui, ha ribadito il leader cinese. Xi Jinping invia il Rappresentante speciale del governo ...

E noi invitiamo le vostre aziende a costruire questo futuro per tutti" ha aggiunto. "L'ha tante risorse da offrire al mercato globale" ha anche dichiarato il capo di Stato di Kiev. "...... che anche oggi è tornato a insistere su 'dialogo' e 'negoziati' come 'unica via d'uscita' per porre fine al conflitto in. Il colloquio tra Xi eUn 'lungo e significativo colloquio ...... anche al piano di pace in 10 punti che è stato presentato dal presidente: crediamo nella ... non si pensi che la soluzione del conflitto possa essere una resa dell', di un Paese ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver avuto il primo contatto telefonico diretto con il presidente cinese Xi Jinping dall’inizio dell’invasione russa. “Ho avuto una lunga e sig ...Il presidente ucraino, in videocollegamento con il Palazzo dei Congressi dell'Eur, ricorda che "non c'era una distruzione simile dalla Seconda guerra mondiale" ...