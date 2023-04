Ucraina | Xi telefona a Zelensky offrendo la sua mediazione | “La Cina è sempre dalla parte della pace | nessuno vince una guerra nucleare”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unata molto ‘pratica’ quella intercorsa oggi tra il presidente ucraino Volodymyr, ed il presidente cinese Xi Jinping. Un colloquio nel corso del quale, riporta l’agenzia di stampa ufficiale cinese ‘Xinhua’, il leader di Pechino ha tenuto e ribadire che, rispetto all’attuale crisi bellica in corso, l’unica via d’uscita praticabile passa solamente attraverso il dialogo ed i negoziati, perchéda solocn una. Xi Jinping sulla crisi in: “La, e la sua posizione resta quella di “promuovere latramite i colloqui” Quindi il numero uno di Pechino ha inoltre ...

... quindi ben prima dell'invasione russa dell'. "Ci ha influenzati solo un poco, abbiamo ... in una scena molto efficace in cui coinvolge anche Renzo Piano e Corrado Augias epersino a ...L'non ha esitato ad approfittare anche della sua accoglienza e pochi giorni fa, sapendo che ... 'Non fidatevi, non consegnate soldi a nessuno che vie poi si presenta a casa vostra'.L'non ha esitato ad approfittare anche della sua accoglienza e pochi giorni fa, sapendo che ... 'Non fidatevi, non consegnate soldi a nessuno che vie poi si presenta a casa vostra'.

Cosa si sono detti Zelensky e Xi Jinping nella prima telefonata ufficiale dall'inizio della guerra Fanpage.it

1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Telefonata tra il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferisce su Twitter Wang ...A più di un anno dall’inizio dell’ invasione dell’Ucraina, il presidente della Cina Xi Jinping ha chiamato per la prima volta il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Come si apprende dalle poche in ...