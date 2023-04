Ucraina | vescovo di Donetsk | La pace e' il ritorno ai confini del 1991

... perche' per parlare di pace bisogna parlare innanzitutto del rispetto umano, che qui non esiste", ha aggiunto il. 26 aprile 2023Questa medesima questione per ildi Roma è tutta un'altra cosa. Quando il Papa di Roma ... Credo che questa telefonata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'in Cina, darà un forte ...Purtroppo dopo più di un anno di guerra ine centinaia di migliaia di morti, mettere fine ... arcivescovo di Matera - Irsina edi Tricarico. Dopo il raduno in piazzetta Pascoli di ...

La gente della citta' di Zaporizhzhia 'aspetta il cambiamento del fronte. Aspettiamo tutti con tanta fiducia la riuscita della controffensiva, ...Dom Jaime Spengler, attuale arcivescovo di Porto Alegre, è il nuovo presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) in sostituzione di dom Oliveira de Azevedo, arcivescovo di Belo ...