Ucraina | Urso | ' piano per ricostruzione da subito per ripresa attività economiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Serve unper organizzare la" dell', "che parte già, perché giàdobbiamo fare di più e meglio nel sostegno umanitario e in alcunenecessarie per produrre, ad esempio, le macchine agricole e per lo sminamento dei campi che servono per la raccolta". Lo spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ai microfoni di 'Radio Anch'io'. "I soldi per la- aggiunge- già in parte li ha messi l'Unione europea. Tutta la comunità internazionale è mobilitata e coinvolta" e "tra poche settimane si riuniranno tutti i donatori a Londra per mettere a punto unfinanziario che ammonterà, ...