Ucraina | Shmyhal | ' un Piano Marshall per la rinascita'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Kiev, 26 apr. (Adnkronos) - "La Russia ha inflitto all'una distruzione senza precedenti che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Quasi un terzo del nostro territorio è contaminato da mine e proiettili. Decine di migliaia di case eliminati, migliaia di ospedali e scuole distrutti, il 50% del sistema energetico danneggiato. Bombe, missili e proiettili russi hanno spazzato via centinaia di città e villaggi. La Banca Mondiale ha condotto un'analisi approfondita della distruzione in quelle aree dove attualmente non ci sono combattimenti e presenza russa. Questa analisi ha determinato che le esigenze di ricostruzione d'ammontano già a 411 miliardi di dollari. Sfortunatamente, questo non è il conteggio finale". Lo scrive il premier ucraino Denyssul Sole 24 ore, aggiungendo che "l'sta ...