Parlando dello stato di salute del suo inviato, il quotidiano online La Repubblica, ha scritto: 'Corrado Zunino è stato ferito oggi alle porte di Kherson dopo che l'auto su cui viaggiava con il suo ...L'inviato di Repubblica in, Corrado Zunino , è rimasto ferito nel pomeriggio di mercoledì nel corso di un attacco con ... Secondo quanto si apprende, ilsi trova adesso ricoverato nell'...Un giornalista italiano è rimasto ferito in, durante l'attacco di un drone a Kherson. Si tratta di Corrado Zunino, di Repubblica. Ilsta bene. A confermarlo sia il ministro degli Esteri Antonio Tajani sia il giornale. Le ...

Ucraina, reporter italiano ferito a Kherson ma sta bene TGCOM

Il reporter è stato colpito a una spalla da un drone russo mentre era in automobile vicino a Kherson. Non si hanno notizie del suo collaboratore ...L’inviato di Repubblica in Ucraina, Corrado Zunino, è rimasto ferito nel pomeriggio di mercoledì nel corso di un attacco con drone che ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiava alle porte di Kherson, ...