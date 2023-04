(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – Durante un incontro, avvenuto a Kiev il 21 febbraio scorso, il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno convenuto che l’Italia avrebbe giocato un ruolo chiave nelladell’. L’Italia è pronta a contribuire in modo significativo alla piattaforma multi-agenzia di coordinamento dei donatori che riunisce l’, il G7, le Istituzioni finanziarie internazionali e altri partner chiave, avvalendosi dell’esperienza delle proprie imprese in settori chiave. L’Italia garantirà, inoltre, trasparenza, inclusività e un processo orientato alle riforme. Il governo ucraino ha riconosciuto l’importanza del contributo italiano allae alla rapida ripresa del Paese. Il 26 aprile, Italia ehanno ...

Libertà civili dell'Eurocamera sulla persecuzione dei crimini russi in. 'Vi sono già beni russi congelati per 23 miliardi di euro, l'idea è di bloccare tutti i beni, alcuni deisono ... incoraggerà l'Export e gli Investimenti Diretti Esteri delle imprese italiane disposte a sostenere la Ricostruzione dell', attraverso strumenti finanziari dedicati

Ucraina, quali sono gli accordi per la ricostruzione Adnkronos

