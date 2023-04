Ucraina | Putin mette beni Paesi ostili sotto ‘amministrazione controllata’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto per porre idi“amministrazione controllata”, in risposta al sequestro di proprietà russe all’estero. Il documento spiega che la decisione è stata adottata come “misura urgente” per rispondere alle “azioni illegali degli Stati Uniti e di altri, in relazione al sequestro delle proprietà e delle società della Russia”. Le proprietà, i, i titoli e le partecipazioni in capitali di società russe riconducibili a tali nazioni – spiega il documento – saranno posteamministrazione controllata temporanea, se esiste una “minaccia a livello nazionale, economico, energetico e di altro tipo di sicurezza”. L’Agenzia federale russa per la gestione del ...