Ucraina | proiettile contro l’auto dell’inviato di Repubblica Corrado Zunino | ucciso il fixer Il reporter ferito alla spalla

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Stavano attraversando il ponte Antonivsky di Kherson, una delle città ucraine più colpite nel corso del conflitto con la Russia. Si stavano spostando come fanno tantiinviati a seguire l’esito dell’invasione russa del Paese di Volodymyr Zelensky quando unha mirato la loro auto, uccidendo l’interprete Bogdan Bitik e ferendospl’inviato di. In una prima occasione era circolata la notizia che a colpire il mezzo che trasportava i giornalisti fosse stato addirittura un drone, ma il primo tweet pubblicato daldella testata italiana contribuisce a fare chiarezza sulla dinamica: “In viaggio da Kherson verso Odessa. Sto bene, ho una feritaspdestra, ...

Ucraina, proiettile contro l’auto dell’inviato di Repubblica Corrado Zunino: ucciso il fixer Il Fatto Quotidiano

Il giornalista Corrado Zunino, inviato della Repubblica, è stato ferito oggi, mercoledì 26 aprile, alle porte di Kherson, in Ucraina, mentre viaggiava con il suo collaboratore su un'auto che è stata a ...