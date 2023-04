Ucraina | primo colloquio fra Zelensky e Xi Jinping

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Per la prima volta dall’invasione russa dell’il presidente della Cina, Xi, ha parlato telefonicamente con il suo omologo ucraino, Volodymyr. Xi è l’artefice di un’intesa strategica e militare con Vladimir Putin e la Cina non ha mai condannato l’invasione dell’, sebbene abbia manifestato la sua preoccupazione e insoddisfazione. Da tempo si attendeva unfra Xi e. “Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente cinese Xi” ha scritto su Twitter il presidente dell’il 26 aprile. “Credo che questa chiamata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali“. Da sin., Xi ...

"Per l'vogliamo svolgere un ruolo dipiano e non solo politico". Giorgia Meloni si presenta per un punto stampa nello spazio allestito per i giornalisti intorno all'ora di pranzo. A Roma, nel ...Il leader cinese, Xi Jinping, e il presidente dell', Volodymyr Zelensky , hanno parlato al telefono, nelcontatto noto tra i due leader dall'invasione russa dell'. Zelensky ha detto di aver "avuto una telefonata lunga e ...... Giorgia Meloni era presidente del Consiglio da 16 giorni e Rishi Sunakministro del Regno ... Un colloquio che avra' certamente tra i temi principali quello della guerra in: daltra parte ...

ROMA (ITALPRESS) – Telefonata tra il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferisce su Twitter Wang Lutong, direttore gener ...