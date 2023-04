Ucraina | Meloni | ' sostegno dovuto e necessario | Kiev combatte anche per noi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il popolo ucraino stando per noi. Il popolo ucrainondo non avvicina il conflitto ma allontana un possibile conflitto più vicino a casa nostra. Il nostro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'. La Conferenza bilaterale sulla ricostruzione in, oggi a Roma, "è un impegno che io avevo preso personalmente al nome dell'Italia quando mi ero recata alo scorso febbraio, ed è uno dei tanti impegni che l'Italia ha mantenuto dimostrando la sua serietà e la sua capacità di avere una parola sola, di essere coerente e credibile nelle scelte che fa".