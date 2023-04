Ucraina | Meloni | ' soluzione conflitto non passa da resa Kiev | non conviene a nessuno'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Noi continuiamo a credere nella possibilità di unadiplomatica di questo, a patto che non si pensi che lapassi dalladell', di un paese aggredito, sarebbe ingiusto e" legittimerebbe "un mondo dove il diritto del più forte vince sulla forza del diritto, ed è un mondo che non". Così il premier Giorgia, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro d', Denys Shmyhal.

13.25: investire su, in Ue "Investire sulla ricostruzione dell'non è azzardato, ma uno degli investimenti più oculati e lungimiranti che si possono fare in questo tempo". Così la ...: 'Accelerare adesionea Ue' 'Il futuro dell'deve essere di sempre maggiore capacità di inserirsi nelle dinamiche e nelle istituzioni europee. Il modo più intelligente di ...La premier ha tenuto un punto stampa insieme all'omologo di Kyiv: adesso interviene alla sessione plenaria della conferenza per la ricostruzione dell', organizzata ...

Ucraina, a Roma la conferenza per la ricostruzione. Meloni: "Il suo futuro sarà di pace ed europeo" - Il premier ucraino: "Nuovo livello di partnership con l'Italia" - Il premier ucraino: "Nuovo livello di partnership con l'Italia" RaiNews

(Adnkronos) – “Continuiamo a lavorare” per la fine del conflitto in Ucraina e a “sostenere il piano di pace del presidente Zelensky in 10 punti”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichia ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Noi continuiamo a credere nella possibilità di una soluzione diplomatica di questo conflitto, a patto che non si pensi che la soluzione passi dalla resa dell’Ucraina, di u ...