Ucraina | Meloni | ' Italia fiera del suo sostegno a Kiev'

...a fare la sua parte a 360 gradi a sostegno dell'sul piano politico, militare, umanitario e sulla ricostruzione, che e' il tema di oggi'. Cosi' la presidente del Consiglio Giorgianelle ...13.25: investire su, in Ue "Investire sulla ricostruzione dell'non è azzardato, ma uno degli investimenti più oculati e lungimiranti che si possono fare in questo tempo". Così la ...: 'Accelerare adesionea Ue' 'Il futuro dell'deve essere di sempre maggiore capacità di inserirsi nelle dinamiche e nelle istituzioni europee. Il modo più intelligente di ...

Ucraina, a Roma la conferenza per la ricostruzione. Meloni: "Il suo futuro sarà di pace ed europeo" - Il premier ucraino: "Nuovo livello di partnership con l'Italia" - Il premier ucraino: "Nuovo livello di partnership con l'Italia" RaiNews

"Siamo tutti insieme nel nostro desiderio di libertà, di sicurezza, e benessere per i nostri genitori, i nostri figli, le nostre città. Di questo vi propongo di parlare", di cosa fare cioè per "dare p ...(Adnkronos) – “Continuiamo a lavorare” per la fine del conflitto in Ucraina e a “sostenere il piano di pace del presidente Zelensky in 10 punti”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichia ...