Ucraina | Meloni invita Zelensky | “Vieni presto in Italia”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA – “Caro Volodymyr, grazie di aver partecipato stamani in collegamento. Spero che tu possa venire qua di persona il prima possibile. Viva l’e viva l’”. Questo l’invito che la premier Giorgiaha rivolto al presidente, collegato con la Conferenza per la ricostruzione a Roma. “Ho sentito che nel 2025 ci sarà una nuova Conferenza per la ricostruzione, spero vivamente che ciò accada prima”, ha detto, che ha ringraziato personalmente la: “Grazie, Giorgia, per le tue parole, per il lavoro e per l’appoggio. Gloria all’”. L'articolo L'Opinionista.