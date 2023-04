Ucraina | Meloni | Futuro Kiev e' di pace ed europeo | nostro sostegno continuera'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Abbiamo avuto un bilaterale per fare un punto sullo stato della nostra collaborazione dove ho ribadito che l'Italia' a fare la sua parte a 360 sul piano umanitario, militare e della ...

Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia, in un passaggio del suo intervento alla conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'. "La Russia ha scelto di colpire le ...Reale è stato anche un bombardamento compiuto stamane su Kupyansk, nella provincia nord - orientaledi Kharkiv, dove due missili S - 300 si sono abbattuti provocando tra l'altro, secondo ...Oggi investire sulla ricostruzione dell'non e' azzardato." Ha dichiarato la premier Giorgiadurante il punto stampa con il Primo Minitro ucraino Denys Shmyhal. 26 aprile 2023

L'intervento della presidente del consiglio in occasione della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in corso di svolgimento a Roma: ...La premier: «Nel 2024, quando l’Italia sarà presidente di turno del G7, Roma organizzerà una conferenza sulla ricostruzione molto più grande di questa». Zelensky: «Grazie Italia e buon lavoro» ...