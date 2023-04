Ucraina | inviato di Repubblica ferito da un drone alle porte di Kherson Ucciso un collaboratore

, ferito a Kherson il giornalista Corrado Zuninodi Repubblica Ad annunciarlo è lo stesso quotidiano Repubblica , che scrive: 'Il nostroCorrado Zunino è stato ferito oggi alle ...... un conflitto che va avanti dal 24 febbraio 2022, con Pechino che non ha mai condannato l'invasione russa dell'. L'di Repubblica Corrado Zunino è rimasto ferito ad una spalla durante ...'La Cina invierà inoltre un rappresentante speciale del governo cinese per l'Eurasia ine in altri Paesi', ha dichiarato il leader cinese. L'speciale intende 'discutere in dettaglio ...

Zelensky sente Xi. E Pechino annuncia un inviato speciale per l ... Avvenire

Il giornalista italiano Corrado Zunino è rimasto ferito in un attacco nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina. L'inviato del quotidiano Repubblica e il fixer con cui si trovava alle porte di ...Il giornalista Corrado Zunino, inviato della Repubblica, è stato ferito oggi, mercoledì 26 aprile, alle porte di Kherson, in Ucraina, mentre viaggiava con il suo collaboratore su un’auto che è stata a ...